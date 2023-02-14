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«Рецепт прост»: Минздрав России в День святого Валентина объяснил, как реже болеть

Общество
«Рецепт прост»: Минздрав России в День святого Валентина объяснил, как реже болеть

Минздрав России обратился к россиянам в День святого Валентина. Ведомство раскрыло простое правило, которое поможет реже болеть.

В министерстве напомнили, что в вопросе здоровья все взаимосвязано. Например, состояние организма зависит от того, как к нему относится сам человек.

«Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно, в первую очередь, бережно относиться к себе — любить себя», — говорится в сообщении Минздрава РФ.

Перенесенная на ногах болезнь чревата еще большим ухудшением самочувствия, напомнили в ведомстве. При недомогании россиян призвали поберечь себя, остаться дома и полежать в кровати.
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