«Рецепт прост»: Минздрав России в День святого Валентина объяснил, как реже болеть

Минздрав России обратился к россиянам в День святого Валентина. Ведомство раскрыло простое правило, которое поможет реже болеть.
В министерстве напомнили, что в вопросе здоровья все взаимосвязано. Например, состояние организма зависит от того, как к нему относится сам человек.
«Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно, в первую очередь, бережно относиться к себе — любить себя», — говорится в сообщении Минздрава РФ.
Перенесенная на ногах болезнь чревата еще большим ухудшением самочувствия, напомнили в ведомстве. При недомогании россиян призвали поберечь себя, остаться дома и полежать в кровати.