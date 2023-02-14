Вассерман считает, что для безопасности России освобождения Харькова и Одессы будет недостаточно

Взятия Харькова и Одессы для полной безопасности российских границ будет недостаточно. Необходимо полностью устранить возможность существования независимой Украины, по крайней мере в пределах Евразии.
Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт вполне допустил создание потомками эмигрантов из России и Австрии на рубеже XIX - XX веков новой независимой Украины где-нибудь в Канаде. Но тогда, по словам депутата, это уже будет проблема Канады.
Что касается отделения Украины от России, непризнание родства и близости наших народов, то все это производится насильственными методами. Вассерман напомнил, что все бывшие в истории попытки Украины отделиться от остальной России заканчивались во-первых террором против самих жителей отделяемых территорий, а во-вторых агрессией против самой России. Поэтому существование территории, исповедующей польский фальшивый лозунг «Украина — не Россия» просто недопустимо, заключил политолог.