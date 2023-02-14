Вассерман считает, что для безопасности России освобождения Харькова и Одессы будет недостаточно

Что касается отделения Украины от России, непризнание родства и близости наших народов, то все это производится насильственными методами. Вассерман напомнил, что все бывшие в истории попытки Украины отделиться от остальной России заканчивались во-первых террором против самих жителей отделяемых территорий, а во-вторых агрессией против самой России. Поэтому существование территории, исповедующей польский фальшивый лозунг «Украина — не Россия» просто недопустимо, заключил политолог.