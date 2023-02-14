Петербургские коммунальщики восстановили подачу горячей воды в Парголово лишь спустя три дня после жалоб

Петербуржцы жалуются, что проблемы с горячим водоснабжением начались 12 февраля. По их словам, температура воды в квартирах не превышала отметки в +11 градусов. Несмотря на то, что жильцы оперативно обратились с жалобой в управляющую компанию, проблемы с отсутствием горячей воды были решены лишь спустя три дня, сообщает телеканал «78».