Петербургские коммунальщики восстановили подачу горячей воды в Парголово лишь спустя три дня после жалоб

Жители дома, расположенного на улице Федора Абрамова в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга, три дня провели без горячей воды. Причиной отсутствия водоснабжения стала коммунальная авария.
Петербуржцы жалуются, что проблемы с горячим водоснабжением начались 12 февраля. По их словам, температура воды в квартирах не превышала отметки в +11 градусов. Несмотря на то, что жильцы оперативно обратились с жалобой в управляющую компанию, проблемы с отсутствием горячей воды были решены лишь спустя три дня, сообщает телеканал «78».
Представители пресс-службы управляющей компании «Эксплуатация Главстрой-СПБ» отметили, что причина аварии была устранена оперативно, однако восстановить подачу горячей воды в сжатые сроки было невозможно. Это обусловлено необходимостью в просушке насосов. В настоящее время горячее водоснабжение дома №8 на улице Федора Абрамова восстановлено.
С наступлением зимы жители Санкт-Петербурга стали чаще сталкиваться с коммунальными авариями. Из-за прорывов труб горожане были вынуждены несколько дней сидеть без горячей воды и отопления. Несмотря на то, что петербуржцы неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на состояние труб, действенных мер для решения проблем так и не было принято.