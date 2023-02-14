Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Артиллерия ВС РФ уничтожила украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Артиллерия ВС РФ прицельным огнем уничтожила склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области.

Представитель экстренных служб региона рассказал ТАСС, что военный объект ВСУ был поражен в районе населенного пункта Антоновка.

«Уничтожены четыре единицы автомобильной техники, потери ВСУ составили 15 человек погибшими и 12 ранеными», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что российские военные нанесли удары по подразделениям 124-й бригады украинских войск в районе Днепровского, ликвидировав десть солдат противника.
артиллерия вс рф склад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду