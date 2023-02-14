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МИД Китая призвал Токио не заниматься спекуляцией на тему аэростатов по примеру США

Политика
МИД Китая призвал Токио не заниматься спекуляцией на тему аэростатов по примеру США

Пекин выразил надежду на отсутствие спекуляций в Токио на тему аэростатов КНР. Такой информацией поделился пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Ранее Токио допустил, что Пекин мог предпринять попытки провести разведку в районе острова Кюсю с помощью летательного аппарата в начале прошлого года. Такие материалы были опубликованы в японской прессе. Дипломат КНР, комментируя эти сообщения, призвал японское руководство не заниматься спекуляцией, как это делает Белый дом.

«Я хочу подчеркнуть, что мы надеемся, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции и не будет следовать за американской стороной, занимаясь спекуляцией», — сказал дипломат.

Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Пекин в использовании аэростата с якобы разведывательной целью на территории США.
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