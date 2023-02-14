МИД Китая призвал Токио не заниматься спекуляцией на тему аэростатов по примеру США

Пекин выразил надежду на отсутствие спекуляций в Токио на тему аэростатов КНР. Такой информацией поделился пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
Ранее Токио допустил, что Пекин мог предпринять попытки провести разведку в районе острова Кюсю с помощью летательного аппарата в начале прошлого года. Такие материалы были опубликованы в японской прессе. Дипломат КНР, комментируя эти сообщения, призвал японское руководство не заниматься спекуляцией, как это делает Белый дом.
«Я хочу подчеркнуть, что мы надеемся, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции и не будет следовать за американской стороной, занимаясь спекуляцией», — сказал дипломат.
Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Пекин в использовании аэростата с якобы разведывательной целью на территории США.