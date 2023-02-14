МИД Китая призвал Токио не заниматься спекуляцией на тему аэростатов по примеру США

Ранее Токио допустил, что Пекин мог предпринять попытки провести разведку в районе острова Кюсю с помощью летательного аппарата в начале прошлого года. Такие материалы были опубликованы в японской прессе. Дипломат КНР, комментируя эти сообщения, призвал японское руководство не заниматься спекуляцией, как это делает Белый дом.