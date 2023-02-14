МИД Польши уволил всех сотрудников, которые учились в МГИМО

Министерство иностранных дел Польши уволило всех сотрудников, которые окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
При этом не уточняется, сколько именно специалистов лишили работы. Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау в беседе с изданием Gazeta Polska Codziennie.
По его словам, выпускников МГИМО уже два месяца нет среди сотрудников МИД. Происходящее Рау назвал очень важным процессом. Кроме того, министр считает, что вуз был частью «великого проекта советского империализма».