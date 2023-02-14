ФБР нашло у бывшего вице-президента Майка Пенса несколько секретных документов

Вашингтон, 14 февраля. ФБР обнаружило еще один секретный документ во время обыска в резиденции бывшего вице-президента Майка Пенса в Индианаполисе. По сообщению адвокатов экс-чиновника администрации Дональда Трампа, в прошлом месяце в его доме были обнаружены секретные документы.
В министерстве юстиции подтвердили, что обыск был проведен после того, как адвокат бывшего вице-президента Грег Джейкобс уведомил Национальный архив в письме от 18 января об обнаружении записей с секретными пометками.
«Пенс и его команда юристов полностью сотрудничали с соответствующими органами», — заявил представитель Минюста Девин О'Мэлли.
В дополнение к обнаруженной странице с секретными пометками ФБР также изъяло «шесть страниц без таких пометок, которые не были найдены при первоначальном просмотре адвокатом вице-президента».
Ни Пенса, ни его жены не было дома во время обыска, но присутствовал член юридической команды политика, и министерству юстиции был предоставлен полный доступ ко всей резиденции.
Ранее Пенс нанял адвоката для проверки записей, хранящихся в его доме, после обнаружения секретных документов в резиденции президента США Джо Байдена. В ходе проверки юрист нашел несколько материалов, которые «потенциально могут содержать конфиденциальную или секретную информацию».
Министерство юстиции обошло стандартные процедуры и потребовало прямого владения документами по месту жительства Пенса. С согласия бывшего вице-президента агенты ФБР пришли в его дом в Индиане и изъяли эти данные.
Во вторник, 10 января, стало известно, что адвокаты Байдена нашли секретные документы за несколько дней до осенних выборов в конгресс и передали их в Минюст. Позднее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных материалов в доме и бывшем офисе Байдена.