НЛО замечены в небе над провинцией Хэйлунцзян в Китае

Житель города Цицикар ранее сообщил, что объекты, летящие спереди, загорались один за другим. А вот те, которые были в конце связки, поочередно гасли. Китайские интернерт-пользователи признались, что никогда раньше такого не видели. НЛО не издавало никаких звуков, летело очень высоко и излучало яркий свет.