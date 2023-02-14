Помешанного на высоте и детских смертях бортпроводника-фетишиста осудят в Москве

В руках стражей порядка оказался уроженец Лобни. Мужчину задержали весной 2021 года, после чего предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних лиц». По версии следствия, конечной целью 32-летнего россиянина была гибель его несовершеннолетних «клиентов».