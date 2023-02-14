Помешанного на высоте и детских смертях бортпроводника-фетишиста осудят в Москве

Бывший бортпроводник Никита Лебедев, плативший несовершеннолетним девочкам и мальчикам за совершение трюков на высоте, предстанет перед судом в Москве. Молодой мужчина находил подростков в соцсетях, представлялся руководителем некоей организации руферов и предлагал детям деньги за выполнение потенциально опасных заданий, пишет kp.ru.
В руках стражей порядка оказался уроженец Лобни. Мужчину задержали весной 2021 года, после чего предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних лиц». По версии следствия, конечной целью 32-летнего россиянина была гибель его несовершеннолетних «клиентов».
Сам злоумышленник на одном из допросов признался, что испытывает сексуальное возбуждение, когда дети рискуют жизнью. Уроженца Подмосковья отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Последняя выявила у Лебедева расстройство девиантного сексуального поведения.