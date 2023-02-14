Россия пробурила в 2022 году рекордное за десятилетие число нефтяных скважин

Российские нефтяники пробурили за 2022 год скважин совокупной глубиной 28 тыс. километров. Это оказалось рекордным уровнем за десять лет, пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевые данные.
Суммарное число скважин в России выросло за минувший год на 7% и превысило 7800 установок. А большинство ключевых нефтяных предприятий превзошли итоги 2021 года.
Агентство указало, что уход ряда западных нефтесервисных компаний из России не оказал серьезного воздействия на объемы бурения. Во-вторых, несколько крупных зарубежных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжают работать в России. В их числе — концерн SLB и Weatherford International Plc.
В-третьих, две крупные нефтесервисные фирмы, Halliburton Co. и Baker Hughes Co., продали российские активы местному менеджменту. Это позволило, по мнению экспертов агентства, сохранить персонал и накопленный опыт.