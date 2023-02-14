Россия пробурила в 2022 году рекордное за десятилетие число нефтяных скважин

Агентство указало, что уход ряда западных нефтесервисных компаний из России не оказал серьезного воздействия на объемы бурения. Во-вторых, несколько крупных зарубежных поставщиков нефтяных сервисных услуг продолжают работать в России. В их числе — концерн SLB и Weatherford International Plc.