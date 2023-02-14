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«Ласточка» насмерть сбила женщину неподалеку от станции «Шувалово» в Петербурге

Происшествия
«Ласточка» насмерть сбила женщину неподалеку от станции «Шувалово» в Петербурге

Электропоезд повышенной комфортности «Ласточка» насмерть сбил женщину неподалеку от железнодорожной станции «Шувалово» в Петербурге. Об инциденте с участием общественного транспорта сообщает телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, местная жительница переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Вероятно, машинист увидел гражданку, но не успел вовремя затормозить.

В итоге женщина попала под колеса электрички. От полученных травм гражданка скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.
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