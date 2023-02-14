Сивков: Западу понадобится больше года на обучение украинских летчиков управлению F-16

Украина не сможет использовать американские истребители F-16 в обозримом будущем, так как в ВСУ нет летчиков, способных управлять этой машиной, заявил замглавы Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По словам эксперта, которые приводит SM-News, хотя в минобороны Польши считают, что тренировки займут около шести месяцев, в действительности курс обучения может растянуться на полтора года.
«По-хорошему, значительно больше — год или полтора. Чтобы научить их летать. Это совершенно другой самолет, не наш МиГ-29», — сказал Сивков.
Он также отметил, что появление в зоне СВО истребителей F-16 окажет только ограниченное влияние на ход боевых действий, но рано или поздно самолеты будут уничтожены.
Ранее, как передает «Царьград», в Киеве сообщили, что ждут переговоров относительно передачи Украине истребителей американского производства.