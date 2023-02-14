Российские бронемашины разведки БРМ-1К перебросили в зону проведения СВО

Экипажи осваивают переброшенные недавно в зону проведения спецоперации ВС РФ модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К.
В материале РИА Новости говорится, что военнослужащие знакомятся с техникой на полигонах в Запорожской области. Отмечается, что БРМ-1К была создана на базе советской БМП-1.
«Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — сообщил один из военных.
Ранее стало известно, что в зоне СВО был замечен новейший российский танк Т-14 «Армата». Военкоры показали на видео, как боевая машина ведет огонь из штатного орудия, передает «Царьград».