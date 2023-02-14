«Европейська правда»: киевский режим получил «двойку» за свои действия на пути в Евросоюз

Автор издания напомнил, что на днях украинские чиновники призвали ускорить начало переговоров по вопросу вступления Киева в объединение. На Украине действительно считают, что членство в сообществе не за горами. Однако оценка Еврокомиссии, которая была передана украинскому руководству, свидетельствует об обратном, подчеркнул обозреватель. Как оказалось, киевский режим получил от Европы «двойку» за свои действия на пути евроинтеграции.