Киевский режим глубоко заблуждается, рассчитывая на скорейшее присоединение к Евросоюзу. Журналист Сергей Сидоренко в статье для «Европейська правда» пролил свет на истинные шансы Украины.
Автор издания напомнил, что на днях украинские чиновники призвали ускорить начало переговоров по вопросу вступления Киева в объединение. На Украине действительно считают, что членство в сообществе не за горами. Однако оценка Еврокомиссии, которая была передана украинскому руководству, свидетельствует об обратном, подчеркнул обозреватель. Как оказалось, киевский режим получил от Европы «двойку» за свои действия на пути евроинтеграции.
«Суммарно по тридцати двум главам Украина собрала шестьдесят девять баллов, то есть средний балл – 2,16», — отметил автор.
Ранее украинские депутаты предложили на законном уровне перестать отмечать ряд праздников. Согласно предложенной инициативе, отменить хотят 8 Марта, 1 Мая и День Победы.