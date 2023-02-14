В «Шиннике» рассказали о серьезности травм футболистов в ходе инцидента с «Минаем»

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал степень тяжести травм своих футболистов, полученных в ходе драки с игроками украинского «Миная». Функционер призвал не делать преждевременные выводы.
Напомним, инцидент случился 13 февраля. Игроки» Миная» заставляли петь украинский гимн представителей российского клуба, а также спрашивали, почему те не высказываются против проведения специальной военной операции. Затем развязалась драка. Кулаков рассказал о состоянии игроков «Шинника».
«Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести надо устанавливать», — цитирует специалиста РИА Новости.
Утром 14 февраля стало известно, что «Шинник» в ближайшее время сменит отель. Такое решение было принято после встречи всех участников конфликта. Инцидент случился в турецкой Анталье, передает «Вечерняя Москва».