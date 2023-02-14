В «Шиннике» рассказали о серьезности травм футболистов в ходе инцидента с «Минаем»

Напомним, инцидент случился 13 февраля. Игроки» Миная» заставляли петь украинский гимн представителей российского клуба, а также спрашивали, почему те не высказываются против проведения специальной военной операции. Затем развязалась драка. Кулаков рассказал о состоянии игроков «Шинника».