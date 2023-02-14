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Сальдо: пособники Украины после задержания начинают оказывать содействие ВС РФ

Армия
Сальдо: пособники Украины после задержания начинают оказывать содействие ВС РФ

Пособники Украины после задержания быстро начинают оказывать содействие российским войскам, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, речь идет о корректировщиках, которые работали в интересах ВСУ, а также тех, кто ожидает прихода украинской армии. Он отметил, что такие граждане охотно сотрудничают с ВС РФ после задержания.

«Геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных», — объяснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что российские силы оперативно пресекают попытки прорыва украинских ДРГ в Запорожской области, передает «Царьград».
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