Пособники Украины после задержания быстро начинают оказывать содействие российским войскам, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, речь идет о корректировщиках, которые работали в интересах ВСУ, а также тех, кто ожидает прихода украинской армии. Он отметил, что такие граждане охотно сотрудничают с ВС РФ после задержания.
«Геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных», — объяснил Сальдо.
Ранее сообщалось, что российские силы оперативно пресекают попытки прорыва украинских ДРГ в Запорожской области, передает «Царьград».