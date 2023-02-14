Михаил Шахназаров резко высказался о Нике Белоцерковской

Журналистка Ника Белоцерковская (признана иностранным агентом в РФ) уже несколько лет живет в Европе, где у нее есть роскошная недвижимость. После начала спецоперации блогер начала поливать грязью родину и сочинять фейки о ВС РФ. Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал предпринимательницу за резкие высказывания против страны.