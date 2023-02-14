Михаил Шахназаров резко высказался о Нике Белоцерковской

Журналистка Ника Белоцерковская (признана иностранным агентом в РФ) уже несколько лет живет в Европе, где у нее есть роскошная недвижимость. После начала спецоперации блогер начала поливать грязью родину и сочинять фейки о ВС РФ. Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал предпринимательницу за резкие высказывания против страны.
Белоцерковская критикует все, что связано с Россией. Так, блогер заявила, что в стране все очень плохо с продуктами, а люди и вовсе недоедают. Это заявление рассмешило россиян, а Шахназаров уверен, что на журналистку действуют психотропные вещества.
«Ника Белоцерковская, ну сидишь ты там себе на пенсии и нюхаешь в четыре ноздри, еще и в уши засыпаешь. Зачем всем знать об этом?» — заявил писатель в своем YouTube-шоу «Полный абзац».
Шахназаров считает, что осуждающие Россию знаменитости, не достойны считаться ее гражданами. Все, что они говорят против родины — недопустимо. Писатель объединил всех сбежавших за границу аббревиатурой СРИ — «самопровозглашенная российская интеллигенция».