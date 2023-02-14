Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

По данным ведомства, все произошло утром во вторник на территории Кимовского района. Водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ. В результате водитель и пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. В больницу также попали водитель маршрутки и шесть его пассажиров.