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Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

Происшествия
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще семеро пострадали при столкновении маршрутки и автомобиля в Тульской области. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, все произошло утром во вторник на территории Кимовского района. Водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ. В результате водитель и пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. В больницу также попали водитель маршрутки и шесть его пассажиров.

В настоящее время на месте работают стражи порядка, которые устанавливают обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.
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