Вильнюс решил стать новым центром Европы

Амбициозными планами поделился председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис в эфире одного из местных телеканалов.
По мнению чиновника Париж и Берлин больше не являются главными центрами Европы, теперь их место заняла Варшава, а Литва должна последовать ее примеру. Свою точку зрения политик аргументировал заявлением от том, что у Литвы есть огромный опыт в борьбе с «главным европейским раздражителем» в лице России, а также успешный опыт сопротивления китайской экспансии.
С ним согласился политолог Шарунас Лекис и заявил, что никто не сможет помешать Варшаве и Вильнюсу стать новыми лидерами Европы. Он считает, что в этом стремлении их обязательно поддержать США.
Правда столь надежный план подверг сомнению доктор политических наук профессор Миндаугас Юркинас заявивший, что максимум на который может рассчитывать Литва это посредничество в переговорах между крупными европейскими державами.
Ранее Литва сообщала о передаче Украине зенитных орудий.