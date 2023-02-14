Вильнюс решил стать новым центром Европы

По мнению чиновника Париж и Берлин больше не являются главными центрами Европы, теперь их место заняла Варшава, а Литва должна последовать ее примеру. Свою точку зрения политик аргументировал заявлением от том, что у Литвы есть огромный опыт в борьбе с «главным европейским раздражителем» в лице России, а также успешный опыт сопротивления китайской экспансии.