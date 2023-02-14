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Экс-депутат Худяков раскритиковал Киркорова за упоминания сбежавшей из России Пугачевой

Шоу-бизнес
Экс-депутат Худяков раскритиковал Киркорова за упоминания сбежавшей из России Пугачевой

Эстрадному певцу Филиппу Киркорову следует отказаться от публичных упоминаний сбежавшей из России экс-супруги Аллы Пугачевой. С таким призывом к народному артисту России обратился депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.

По словам экс-парламентария, новому поколению россиян незачем помнить о предателях Родины, какие бы заслуги за ними не числились в прошлом.

«Но, предав Россию в самые сложные для страны времена, когда страна атакована странами Запада и НАТО через государство-прокладку Украину, став одним из голосов западной пропаганды («рабы и холопы», «признайте меня иноагентом», — смешно, в самом деле), Алла Пугачева потеряла уважение и право даже на память народную», — написал он в личном Telegram-канале.

Бывший депутат добавил, что нет больше никакой крупной советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Она, по его словам, попросту перестала существовать.
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