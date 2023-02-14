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Десятилетнюю девочку достали из-под завалов в Турции спустя неделю после землетрясения

Общество
Десятилетнюю девочку достали из-под завалов в Турции спустя неделю после землетрясения

Спустя более чем 185 часов после разрушительных землетрясений в Турции в Кахраманмараше спасли десятилетняя девочку по имени Айча. Она провела под завалами неделю.

Видео со спасенным ребенком опубликовал новостной портал Oxu.Az. Обнаружение девочки живой стало практически чудом — шанс отыскать выживших сейчас близится к нулю.

Во вторник один из сотрудников МЧС, который разбирает завалы в турецком Кахраманмараше, рассказал еще одну удивительную историю спасения. По его словам, отыскать детей под завалами ему помог дух умершей женщины. Всего же в Турции спасли после землетрясений восемь тысяч человек.
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