Десятилетнюю девочку достали из-под завалов в Турции спустя неделю после землетрясения

Спустя более чем 185 часов после разрушительных землетрясений в Турции в Кахраманмараше спасли десятилетняя девочку по имени Айча. Она провела под завалами неделю.
Видео со спасенным ребенком опубликовал новостной портал Oxu.Az. Обнаружение девочки живой стало практически чудом — шанс отыскать выживших сейчас близится к нулю.
Во вторник один из сотрудников МЧС, который разбирает завалы в турецком Кахраманмараше, рассказал еще одну удивительную историю спасения. По его словам, отыскать детей под завалами ему помог дух умершей женщины. Всего же в Турции спасли после землетрясений восемь тысяч человек.