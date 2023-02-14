Десятилетнюю девочку достали из-под завалов в Турции спустя неделю после землетрясения

Во вторник один из сотрудников МЧС, который разбирает завалы в турецком Кахраманмараше, рассказал еще одну удивительную историю спасения. По его словам, отыскать детей под завалами ему помог дух умершей женщины. Всего же в Турции спасли после землетрясений восемь тысяч человек.