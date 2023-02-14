Разозлившийся на жабу индиец приготовил из нее карри и отравил шестилетнюю дочь

Житель индийской деревни разозлился на жабу и решил приготовить из земноводного карри на ужин. Мужчина накормил получившимся блюдом дочерей шести и четырех лет, в результате чего старшая девочка скончалась в больнице, пишет издание Times of India.
После экзотического ужина у несовершеннолетних началась рвота, и они потеряли сознание. Несмотря на усилия врачей, шестилетняя дочь индийца умерла. Ее младшая сестра до сих пор находится в критическом состоянии. При этом сам 40-летний местный житель не пострадал.
Теперь делом о смертельном отравлении детей занялась полиция. Главе семейства могут предъявить обвинение в убийстве дочери. Отмечается, что жаба, которую приготовил мужчина, могла быть ядовитой.