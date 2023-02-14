Разозлившийся на жабу индиец приготовил из нее карри и отравил шестилетнюю дочь

После экзотического ужина у несовершеннолетних началась рвота, и они потеряли сознание. Несмотря на усилия врачей, шестилетняя дочь индийца умерла. Ее младшая сестра до сих пор находится в критическом состоянии. При этом сам 40-летний местный житель не пострадал.