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Продажи подержанных авто в России показали рост впервые с осени 2021 года

Экономика
Продажи подержанных авто в России показали рост впервые с осени 2021 года

Российский рынок автомобилей с пробегом впервые с октября 2021 года продемонстрировал положительный рост. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В январе 2023 года жители страны приобрели 361,1 тыс. подержанных легковых машин. Рост составил 7% относительно того же периода годом ранее.

Лидерами этого сегмента авторынка оказалась российская Lada с результатом в 79,4 тыс. машин. Доля этого бренда достигла отметки в 22%. Среди иномарок лидерство завоевала Toyota (42,9 тыс. авто) с рыночной долей в 12%.

Но, несмотря на общий рост вторичного рынка, у некоторых брендов отмечена отрицательная динамика. Так, продажи подержанных Renault сократились на 1%, а Chevrolet — на 5%, подсчитали аналитики.
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