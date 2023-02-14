Продажи подержанных авто в России показали рост впервые с осени 2021 года

Российский рынок автомобилей с пробегом впервые с октября 2021 года продемонстрировал положительный рост. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В январе 2023 года жители страны приобрели 361,1 тыс. подержанных легковых машин. Рост составил 7% относительно того же периода годом ранее.
Лидерами этого сегмента авторынка оказалась российская Lada с результатом в 79,4 тыс. машин. Доля этого бренда достигла отметки в 22%. Среди иномарок лидерство завоевала Toyota (42,9 тыс. авто) с рыночной долей в 12%.
Но, несмотря на общий рост вторичного рынка, у некоторых брендов отмечена отрицательная динамика. Так, продажи подержанных Renault сократились на 1%, а Chevrolet — на 5%, подсчитали аналитики.