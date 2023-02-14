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В Красноярске молодой врач оборудовал нарколабораторию в административном здании

Происшествия
В Красноярске молодой врач оборудовал нарколабораторию в административном здании

Молодой врач и его ранее судимый приятель оборудовали нарколабораторию в одном из административных зданий Красноярска. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и поместили мужчин в СИЗО, пишет РЕН ТВ.

В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении изготовителей наркотиков. В руках правоохранителей оказались 29-летний медик и его 45-летний знакомый, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

В ходе обысков в административном здании полицейские нашли и изъяли 24,7 килограммов запрещенных веществ. Там же были обнаружены оборудование, мешки и канистры с компонентами для изготовления наркотиков.
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