В Красноярске молодой врач оборудовал нарколабораторию в административном здании

Молодой врач и его ранее судимый приятель оборудовали нарколабораторию в одном из административных зданий Красноярска. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и поместили мужчин в СИЗО, пишет РЕН ТВ.
В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении изготовителей наркотиков. В руках правоохранителей оказались 29-летний медик и его 45-летний знакомый, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
В ходе обысков в административном здании полицейские нашли и изъяли 24,7 килограммов запрещенных веществ. Там же были обнаружены оборудование, мешки и канистры с компонентами для изготовления наркотиков.