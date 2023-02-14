Песков: Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса

Президент РФ в случае своего согласия на участие в съезде впервые встретится с представителями российского крупного бизнеса с 24 февраля 2022 года. Песков заявил, что надеется на возможность участия Путина на встрече, поскольку на данный момент в бизнес-среде наблюдается весьма обширная повестка, которую необходимо обсудить.