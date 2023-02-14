Песков: Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности Владимира Путина принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Президент РФ в случае своего согласия на участие в съезде впервые встретится с представителями российского крупного бизнеса с 24 февраля 2022 года. Песков заявил, что надеется на возможность участия Путина на встрече, поскольку на данный момент в бизнес-среде наблюдается весьма обширная повестка, которую необходимо обсудить.
«Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (РСПП)» – говорится на сайте организации.