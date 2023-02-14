В Сети завирусился ролик, на котором военные скручивают прохожего в Одессе для отправки на фронт

На Украине увеличивается число случаев, когда мужчин отлавливают на улицах, чтобы затем отправить их на фронт. Люди в военной форме с оружием агрессивно вручают повестки. Иногда прохожим удается спастись бегством, но в некоторых случаях военкомам удается задержать их.