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В Сети завирусился ролик, на котором военные скручивают прохожего в Одессе для отправки на фронт

Общество
В Сети завирусился ролик, на котором военные скручивают прохожего в Одессе для отправки на фронт

Видео с попыткой принудительной мобилизации случайного прохожего в Одессе распространилась в Сети. На нем люди в камуфляжной форме жестко скрутили мужчину.

Они хватали прохожего за руки и за ноги, чтобы унести. Однако мужчина предпринимал попытки сопротивляться. В дело решили вмешаться неравнодушные прохожие, которым удалось отбить жителя Одессы.

На Украине увеличивается число случаев, когда мужчин отлавливают на улицах, чтобы затем отправить их на фронт. Люди в военной форме с оружием агрессивно вручают повестки. Иногда прохожим удается спастись бегством, но в некоторых случаях военкомам удается задержать их.
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