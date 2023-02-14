В Сети завирусился ролик, на котором военные скручивают прохожего в Одессе для отправки на фронт

Видео с попыткой принудительной мобилизации случайного прохожего в Одессе распространилась в Сети. На нем люди в камуфляжной форме жестко скрутили мужчину.
Они хватали прохожего за руки и за ноги, чтобы унести. Однако мужчина предпринимал попытки сопротивляться. В дело решили вмешаться неравнодушные прохожие, которым удалось отбить жителя Одессы.
На Украине увеличивается число случаев, когда мужчин отлавливают на улицах, чтобы затем отправить их на фронт. Люди в военной форме с оружием агрессивно вручают повестки. Иногда прохожим удается спастись бегством, но в некоторых случаях военкомам удается задержать их.