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Столтенберг: НАТО не считает поставки оружия Киеву вмешательством в украинский кризис

Армия
Столтенберг: НАТО не считает поставки оружия Киеву вмешательством в украинский кризис

Североатлантический альянс не считает вмешательством в боевые действия на Украине поставки Киеву вооружения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, таким образом военно-политический блок помогает Украине «осуществлять право на самооборону».

«Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины», — сказал Столтенберг.

Ранее в Пентагоне сообщали, что сразу восемь стран готовы передать Украине танки немецкого производства Leopard.
нато столтенберг Вооружение Украина
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