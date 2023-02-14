Столтенберг: НАТО не считает поставки оружия Киеву вмешательством в украинский кризис

Североатлантический альянс не считает вмешательством в боевые действия на Украине поставки Киеву вооружения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, таким образом военно-политический блок помогает Украине «осуществлять право на самооборону».
«Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины», — сказал Столтенберг.
Ранее в Пентагоне сообщали, что сразу восемь стран готовы передать Украине танки немецкого производства Leopard.