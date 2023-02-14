Врач Калмурзина рассказала, какие гормоны управляют влюбленными людьми

Одновременно с подъемом уровня фенилэтиламина в организме человека также происходит всплеск адреналина. Он вводит людей в состояние стресса, заставляя их искать пути сближения с другими людьми. Как утверждает эндокринолог, всплеск адреналина является основной причиной волнения перед разговором с объектом симпатии.