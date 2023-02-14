Врач Калмурзина рассказала, какие гормоны управляют влюбленными людьми

Влюбленность — это следствие воздействия различных веществ и гормонов на организм человека. Об этом заявила врач-эндокринолог Анастасия Калмурзина. Она объяснила, почему люди влюбляются друг в друга.
Медицинский специалист утверждает, что одним из главных веществ, отвечающих за влюбленное состояние, является биогенный амин фенилэтиламин. Данное вещество попадает в кровь еще до взаимодействия с объектом симпатии. По словам Калмурзина, именно фенилэтиламин придает человеку ощущение эмоционального подъема, передает издание «Газета.Ru».
Одновременно с подъемом уровня фенилэтиламина в организме человека также происходит всплеск адреналина. Он вводит людей в состояние стресса, заставляя их искать пути сближения с другими людьми. Как утверждает эндокринолог, всплеск адреналина является основной причиной волнения перед разговором с объектом симпатии.