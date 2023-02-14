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Неизвестная женщина избила 11-летнего мальчика в батутном парке на улице Коллонтай

Происшествия
Неизвестная женщина избила 11-летнего мальчика в батутном парке на улице Коллонтай

Женщина напала на 11-летнего ребенка в батутном-парке в Петербурге. В результате инцидента мальчик получил ушиб мягких тканей лица. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Все произошло в одном из торговых центров на улице Коллонтай. Полиция осматривает видеозаписи с камер видеонаблюдения. В настоящее время мотивы нападавшей устанавливаются.

Ранее следственный комитет Краснодарского края начал поиск местного жителя, подозреваемого в убийстве четырехлетней падчерицы. Мужчина заявил, что девочка «упала с лестницы», после чего скрылся с места ЧП, сообщал «Царьград».
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