Путин направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю Дня государственности Сербии

Стоит отметить, что этот национальный праздник отмечают в сербском государстве 15 февраля. По этому случаю президент России передал Вучичу телеграмму, в которой отметил значимость и надежность Белграда в рамках сотрудничества с Москвой. В тексте говорится, что Кремль высоко ценит действия Сербии на международной арене.