Путин направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю Дня государственности Сербии

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу из Белграда Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Такая информация обнародована 14 февраля.
Стоит отметить, что этот национальный праздник отмечают в сербском государстве 15 февраля. По этому случаю президент России передал Вучичу телеграмму, в которой отметил значимость и надежность Белграда в рамках сотрудничества с Москвой. В тексте говорится, что Кремль высоко ценит действия Сербии на международной арене.
«Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов», — приводит слова Путина администрация Вучича.
Ранее стало известно о намерениях Запада вынудить Белград ввести санкции против Кремля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.