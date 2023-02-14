Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю Дня государственности Сербии

Политика
Путин направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю Дня государственности Сербии

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу из Белграда Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Такая информация обнародована 14 февраля.

Стоит отметить, что этот национальный праздник отмечают в сербском государстве 15 февраля. По этому случаю президент России передал Вучичу телеграмму, в которой отметил значимость и надежность Белграда в рамках сотрудничества с Москвой. В тексте говорится, что Кремль высоко ценит действия Сербии на международной арене.

«Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов», — приводит слова Путина администрация Вучича.

Ранее стало известно о намерениях Запада вынудить Белград ввести санкции против Кремля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
путин вучич сербия телеграмма белград
Военкоры ФАН
Лучшие в аду