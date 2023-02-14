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Футболистам «Шинника» придется переселиться в другой отель после конфликта с «Минаем»

Спорт
Футболистам «Шинника» придется переселиться в другой отель после конфликта с «Минаем»

Футболистам ярославского «Шинника» придется покинуть отель, где произошел конфликт между российскими футболистами и представителями украинского «Миная». Такое решение приняли сотрудники гостиницы.

Утром 14 февраля состоялась встреча с участием представителей «Шинника», «Миная», сотрудников отеля и полиции. В ходе беседы было принято решение, что ярославская команда сменит место жительства на сборах в Турции, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее между сотрудниками и футболистами обеих команд произошел серьезный конфликт. Представители «Миная», зная о заезде «Шинника», устроили провокации, которые позднее переросли в драки.
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