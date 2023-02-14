Россиянам рассказали о делах, которые следует успеть сделать до начала весны

Зима вошла в свою завершающую фазу. Однако некоторые граждане не успели осуществить все задуманное, чтобы почувствовать, что зимний период проведен полноценно. Эксперты на этот счет приготовили несколько советов.
Как пишет сетевое издание «Центр деловой информации», пока не растаял снег и есть такая возможность, нужно покататься на лыжах или санях, слепить снеговика и просто подурачиться в снегу.
Не слишком активным россиянам специалисты советуют устроить просмотр сериала, так как в конце зимы сил обычно остается мало, можно позволить себе побыть лентяем. Помимо этого, рекомендуется питье различных зимних напитков, как в кафе, так и приготовленных дома самостоятельно.
Также аналитики советуют составить перечень планов на будущую весну, пока еще есть время и можно спокойно и вдумчиво поразмыслить над этим. А, кроме того, эксперты рекомендуют убрать новогоднюю елку тем, кто этого еще не сделал.