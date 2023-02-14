Американский телеканал News Nation показал, как украинских подростков готовят к боям

Украинские подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят спецподготовку для участия в вооруженном конфликте, сюжет об этом снял американский телеканал News Nation.
Отмечается, что американский журналист Крис Куомо посетил академию, где подростков готовят к боям. В репортаже можно увидеть, как дети в камуфляже ведут огонь по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор констатировал, что Украина несет чудовищные потери в ходе боевых действий. По его словам, чаще всего бойцы ВСУ гибнут от артиллерийских ударов, передает «Царьград».