Шоумен Иван Ургант перепел песню «Моя любовь на пятом этаже» группы «Секрет»

Ранее стало известно о решении Урганта, пропавшего с телевидения после начала спецоперации, отменить свой концерт в Москве, проведение которого было запланировано на 2 февраля. Шоумен обратился к поклонникам с просьбой не впадать в панику и ждать его следующего выступления.