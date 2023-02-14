Шоумен Иван Ургант перепел песню «Моя любовь на пятом этаже» группы «Секрет»

Российский актер, шоумен, музыкант и телеведущий Иван Ургант представил вниманию поклонников свою версию знаменитого хита рок-группы «Секрет» под названием «Моя любовь на пятом этаже».
Исполненная шоуменом музыкальная композиция представляет собой ремикс одноименной песни. В отличие от оригинала, новая версия известного трека отличается несколько большей мелодичностью и размеренным ритмом.
Ранее стало известно о решении Урганта, пропавшего с телевидения после начала спецоперации, отменить свой концерт в Москве, проведение которого было запланировано на 2 февраля. Шоумен обратился к поклонникам с просьбой не впадать в панику и ждать его следующего выступления.