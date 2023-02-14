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В Шереметьево задержали россиянку с флаконом гашишного масла «от вздутия живота»

Происшествия
В Шереметьево задержали россиянку с флаконом гашишного масла «от вздутия живота»

Россиянку, прилетевшую из Омана, задержали в московском аэропорту Шереметьево с флаконом гашишного масла «от вздутия живота». Теперь 30-летней женщине грозит уголовная ответственность, пишет Telegram-канал «112».

Сотрудники воздушной гавани обнаружили подозрительную емкость из коричневого стекла при досмотре багажа дамы. На вопрос о происхождении флакона с неизвестной жидкостью туристка ответила, что это — народное арабское лекарство «от вздутия живота». По словам россиянки, она страдает этим хроническим заболеванием в течение десяти лет.

Содержимое бутылочки отправили на экспертизу. Во флаконе оказалось масло каннабиса весом более двух граммов. Женщину передали полицейским, устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.
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