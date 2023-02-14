В Шереметьево задержали россиянку с флаконом гашишного масла «от вздутия живота»

Сотрудники воздушной гавани обнаружили подозрительную емкость из коричневого стекла при досмотре багажа дамы. На вопрос о происхождении флакона с неизвестной жидкостью туристка ответила, что это — народное арабское лекарство «от вздутия живота». По словам россиянки, она страдает этим хроническим заболеванием в течение десяти лет.