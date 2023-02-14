Певица Лариса Долина рассказала о комплексах у детей известных артистов

Дети звезд российского шоу-бизнеса зачастую закомплексованы. Такое мнение высказала 67-летняя народная артистка России Лариса Долина.
По словам эстрадной певицы, наследники знаменитостей не хотят находиться в тени звездных родителей. В качестве примера исполнительница хита «Погода в доме» привела собственную 11-летнюю внучку Александру, мечтающую стать певицей.
Как рассказала Долина, между ними состоялся разговор на эту тему. Внучка призналась певице, что слава известной бабушки действительно может стать для нее помехой.
«Моя Сашка, внучка моя, девочка очень способная. И она заявила мне, что она действительно хочет стать певицей», — сказала Долина журналистам.
Сама Долина в такой прогноз внучки не верит: девочка, по словам певицы, имеет потенциал в вокальном мастерстве и может стать профессионалом в этой сфере.