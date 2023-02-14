Новосибирскую семью осудили за убийство ребенка

Как сообщает ведомство, женщина проживала в поселке Кудряши с сожителем более двух лет. За это время она не проявляла в отношении ребенка никаких воспитательных мер. Помимо этого, социальные пособия, поступающие на обеспечение жизни себя и ребенка, женщина тратила на алкоголь. Мать применяла физическое насилие к ребенку и допускала жестокое обращение с ним со стороны сожителя. Также, на нее был наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.