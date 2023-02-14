Новосибирскую семью осудили за убийство ребенка

33-летнюю жительницу Каргатского района Новосибирской области приговорили к 14-ти годам лишения свободы, а 31-летнего мужчину и вовсе к пожизненному заключению.
Их признали виновными в совершении убийства мальчика, причинении тому тяжких телесных повреждений. А мать дополнительно обвинили в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Как сообщает ведомство, женщина проживала в поселке Кудряши с сожителем более двух лет. За это время она не проявляла в отношении ребенка никаких воспитательных мер. Помимо этого, социальные пособия, поступающие на обеспечение жизни себя и ребенка, женщина тратила на алкоголь. Мать применяла физическое насилие к ребенку и допускала жестокое обращение с ним со стороны сожителя. Также, на нее был наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Ребенок не был прикреплен к педиатрическому участку, а также не посещал детсад. По данным прокуратуры, 19 марта 2021 года женщина и сожитель потребовали от 6-летнего мальчика, чтобы тот занимался самостоятельным образованием. На отказ мальчика неблагополучные «родители» нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела ребенка, повлекшие за собой последствия: перелом ребер, разрыв легких, печени и кишечника