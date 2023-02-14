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МИД Китая поставил США на первое место по уровню слежения за другими странами

Политика
МИД Китая поставил США на первое место по уровню слежения за другими странами

Стало известно, какое государство на международной арене занимает лидерские позиции по уровню слежения за другими странами. Завесу тайны приоткрыл пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Дипломат выразил уверенность в том, что вершину «шпионского» айсберга занимает Вашингтон, который следит не только за своими оппонентами, но и за союзными государствами. Соответствующие выводы Вэньбинь озвучил в ходе брифинга.

«Говоря о государственной слежке, мы хотим отметить, что США являются страной номер один в мире, и международное сообщество, включая Европу, имеет в этом вопросе личный опыт», — сказал он.

Ранее Вашингтон сбил китайский аэростат, который из-за непредвиденных обстоятельств пересек границу с США. В Белом доме заявили, что это не испортило отношения между двумя странами.
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