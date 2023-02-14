Президент Турции назвал число спасенных из-под завалов людей после мощного землетрясения

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Согласно предварительным данным, жертвами стихии в Турции стали более 30 тысяч человек, 158 тысяч человек пострадали. В Сирии погибли около 8,5 тысячи человек, еще 10 тысяч человек числятся пострадавшими. В настоящее время в странах работают спасатели из других государств, в том числе и из России. Они оказывают помощь в поиске выживших и разборе завалов.