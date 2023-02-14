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Пользователи Binance за сутки вывели с биржи более 900 млн долларов

Экономика
Пользователи Binance за сутки вывели с биржи более 900 млн долларов

После признания стейблкоина Binance BUSD незарегистрированной ценной бумагой департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил о прекращении выпуска данной криптовалюты. Сразу после этого пользователи начали активно выводить средства с кошельков Binance, передает РБК.

С 21 февраля компания Paxos прекратит выпуск криптовалюты BUSD, которая создавалась вместе с Binance на протяжении нескольких лет. Токены предлагается обменять по курсу 1:1.

После такой новости пользователи криптобиржи начали активно выводить средства. В итоге отток средств составил более 900 млн долларов за одни только сутки.
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