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Врачи больницы в Коммунарке удалили Роману Костомарову весь некроз

Общество
Врачи больницы в Коммунарке удалили Роману Костомарову весь некроз

Лечение госпитализированного 10 января с пневмонией олимпийского чемпиона в парных танцах на льду Романа Костомарова входит в завершающую стадию. Врачи больницы в Коммунарке удалили фигуристу весь некроз.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», в случае, если нового некроза удастся избежать — врачам останется лишь снять Костомарова с аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее мать фигуриста отреагировала на новость об ампутации ее сыну кистей. Родительница Костомарова заявила, что не вся информация, появляющаяся в СМИ, соответствует действительности.
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