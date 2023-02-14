Врачи больницы в Коммунарке удалили Роману Костомарову весь некроз

Лечение госпитализированного 10 января с пневмонией олимпийского чемпиона в парных танцах на льду Романа Костомарова входит в завершающую стадию. Врачи больницы в Коммунарке удалили фигуристу весь некроз.
Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», в случае, если нового некроза удастся избежать — врачам останется лишь снять Костомарова с аппарата искусственной вентиляции легких.
Ранее мать фигуриста отреагировала на новость об ампутации ее сыну кистей. Родительница Костомарова заявила, что не вся информация, появляющаяся в СМИ, соответствует действительности.