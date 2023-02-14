«Со всей России простые люди начали помогать»: зоопарк в ДНР спасли от закрытия

На помощь угасающему зоопарку пришел интернет. Блогерша Татьяна Алексагина сняла видеоролик о питомнике, в котором рассказала о плачевном состоянии учреждения, после чего опубликовала его у себя на канале. Видео получило мощный отклик у жителей России. На счет указанной карты стали поступать средства со всех уголков нашей страны, а некоторые и вовсе посетили его на личном автотранспорте, доставив питание для животных.