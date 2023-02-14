«Со всей России простые люди начали помогать»: зоопарк в ДНР спасли от закрытия

В зоопарке села Придорожного Донецкой Народной Республики проживает более 100 животных. Из-за постоянных обстрелов и бомбежек инфраструктура питомника получила значительные повреждения, а количество персонала резко сократилось.
Директор зоопарка Геннадий Кряжев рассказал, что в какой-то момент он уже опустил руки. Сил и материалов для восстановления вольеров практически не осталось. Животные нуждались в уходе и питании, но человеческого ресурса катастрофически не хватало.
На помощь угасающему зоопарку пришел интернет. Блогерша Татьяна Алексагина сняла видеоролик о питомнике, в котором рассказала о плачевном состоянии учреждения, после чего опубликовала его у себя на канале. Видео получило мощный отклик у жителей России. На счет указанной карты стали поступать средства со всех уголков нашей страны, а некоторые и вовсе посетили его на личном автотранспорте, доставив питание для животных.
«Со всей России понемногу простые люди начали помогать. Вот с Москвы были, две машины легковые проезжали, привезли корм. Благодарен. Сейчас звонков столько, помощи. Со всей России: из Волгограда, Ростова, Воронежа, Новосибирска», — рассказал сотрудник зоопарка Александр.
На территории донецкого зоопарка проживает около 60 хищников и 80 копытных. Среди них — лемуры, львы, олени, буйволы, медведь и различные птицы.