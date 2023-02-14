Волонтеры из Североморска объявили сбор на снайперские винтовки Лобаева

Северомоская волонтерская организация Север Z Един продолжает активно поддерживать участников специальной военной операции (СВО).
На сегодняшний день волонтеры из Североморска наладили поставки военнослужащим воинских частей Северного флота и мобилизованным северянам, участвующим в СВО, электрогенераторов, тепловизионных монокуляров, тепловых пушек, походных печей, теплой одежды и лекарств, сообщает verumreactor.ru.
Недавно волонтеры объявили о начале сбора денежных средств на приобретение для военнослужащих Северного флота, участвующих в СВО, двух снайперских винтовок Лобаева. Отмечается, что компания-производитель LOBAEV ARMS готова предоставить скидку в 50%.