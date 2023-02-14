Журналист Херш назвал подрывы «Северных потоков» изумительной глупостью Белого дома

Американский журналист Сеймур Херш, раскрывший ранее прямую причастность США к подрывам на «Северных потоках», заявил, что в терактах не было ничего неожиданного.
Он напомнил, что президент США Джо Байден еще в феврале прошлого года предупреждал Россию о возможных последствиях, если на Украине появятся российские войска. При этом глава Белого дома намекал на то, что американские власти знают, как остановить поток газа из РФ в Европу.
«Это, несомненно, изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента», — отметил Херш в интервью Radio War Nerd.
По его словам, неразумность Штатов в частности состоит в выборе времени для совершения диверсий. А именно, осенью, накануне начала холодов на европейском континенте.
Согласно расследованию американца, взрывчатку под «Северные потоки» подложили водолазы США под прикрытием учения НАТО. Активировали ее норвежцы, уточнил Херш. Он рассказал, как после этого общался с немцами, который буквально пришли в бешенство из-за выросших в итоге цен на отопление и электричество.
Журналист наотрез отказался раскрывать имя своего источника, отметив при этом, что в американских компаниях, занимающихся прокладкой трубопроводов «знают, что произошло».
С момента публикации Херша прошла уже неделя. Все это время западные СМИ как могли старались избегать этой темы. Пока однажды осторожно не упомянули, что Сеймур Хер «где-то написал что-то нелепое». Например, агентство Reuters и вовсе обвинило журналиста в конспирологии и продвижении «странных» теорий.
Однако на всю ситуацию живо отреагировали в российском МИД. С вопросом, не лишенном сарказма, к специалистам из США обратилась официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Ну что? Где натовские специалисты по "Новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "highly likely" (с большой долей вероятности — прим. ред.) есть факты?» — приводит ее слова политолог Владимир Корнилов в своей статье для «РИА Новости».
Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прозрачно намекнул, что российская сторона возможно и знала заранее, что стоит за подрывами газопроводам, но по ряду причин не озвучивает данные.