НАТО продолжает накачивать Кишинев оружием

Пресс-служба республики сообщила, что Германия продолжает поставлять оружие в республику согласно заключенным ранее соглашениям.
В частности, речь в сегодняшнем сообщении шла о поставках многоцелевых колесных бронемашин Piranha оснащенных стрелковым оружием. Всего планируется поставка 19 автомобилей. Первые 3 машины прибыли в республику в начале января, сейчас же планируется передача еще трех единиц техники.
В Молдавии сообщили, что бронемашины планируют использовать для подготовки военных к участию в различных международных миротворческих миссиях.
Ранее обеспокоенность милитаризацией Молдавии выражали власти Приднестровья. В частности сообщалось, что Кишинев занимается перевооружением армии и ведет переговоры с НАТО. В ПМР отметили, что подобная политика может свидетельствовать о реваншистских планах руководства страны.