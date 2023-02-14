НАТО продолжает накачивать Кишинев оружием

В частности, речь в сегодняшнем сообщении шла о поставках многоцелевых колесных бронемашин Piranha оснащенных стрелковым оружием. Всего планируется поставка 19 автомобилей. Первые 3 машины прибыли в республику в начале января, сейчас же планируется передача еще трех единиц техники.