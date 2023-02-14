В ОП предложили увеличить материальную помощь для беременных

В Общественной палате Российской Федерации предложили повысить пособие для беременных с целью снижения количества абортов.
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подписал и направил в Правительство РФ предложения об увеличении ежемесячных пособий для беременных. В комиссии считают, что подобная мера позволит снизить желание граждан прибегать к использованию процедуры аборта.
В документе также указаны и иные методы социальной поддержки. Среди прочих, в нем есть предложение о снижении пенсионного возраста многодетных отцов на 1 год за каждого ребенка, но максимальное его снижение допустимо только на 5 лет.