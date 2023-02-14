Жена Бориса Щербакова сообщила, что артиста выписали из больницы

Актера и телеведущего Бориса Щербакова, госпитализированного в начале февраля, выписали из больницы. Об этом сообщила его супруга Татьяна Бронзова.
Бронзова заявила, что Щербаков уже дома. Она подчеркнула, что состояние артиста улучшилось, а его жизни ничего не угрожает, передает Telegram-канал ТАСС.
Звезда сериала «Солдаты» попала в больницу из-за проблем с желудком. Кроме этого, Щербакова беспокоил обострившийся бронхит.
Примечательно, что ранее артиста тревожили боли в грудной клетке. Однако он неоднократно отказывался от вызова кареты скорой помощи. Позже актер осознал, что не сможет восстановиться без помощи врачей.