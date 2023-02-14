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Песков не исключил международных переговоров Путина 14 февраля

Политика
Песков не исключил международных переговоров Путина 14 февраля

Переговоры по телефону могут состояться между главой российского государства Владимиром Путиным и его международными коллегами. Такие сведения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, беседа политика с лидерами других стран может состояться вечером 14 февраля. При этом на какую тему они будут общаться, Песков не уточнил.

«Вечером мы не исключаем международного телефонного разговора, о чем, если он состоится, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Соответствующей информацией официальный представитель Кремля поделился в ходе общения с сотрудниками прессы.
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