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Песков: присутствие иностранных наемников в рядах ВСУ не повлияет на ход спецоперации

Армия
Песков: присутствие иностранных наемников в рядах ВСУ не повлияет на ход спецоперации

Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины наблюдается продолжительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что присутствие иностранцев в рядах ВСУ не является секретом. Их переговоры российские военные слышат постоянно. При этом он подчеркнул, что оно никак не повлияет на ход специальной военной операции ВС РФ.

Ранее официальный представитель Кремля также заявлял, что НАТО каждый день доказывает свое враждебное отношение к России.
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