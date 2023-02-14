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Песков высоко оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии

Общество
Песков высоко оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии

Российские спасатели, которые принимали участие в разборе завалов после землетрясения в Сирии и Турции, отработали профессионально. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, специалисты провели героическую и результативную работу. Песков подчеркнул, что страна гордится ими.

«Они высоко держат флаг нашего МЧС, эта спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут», — сообщил представитель Кремля.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. На помощь местным спасателям в Турцию и Сирию отправились сотрудники МЧС России.
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