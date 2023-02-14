Песков высоко оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии

Российские спасатели, которые принимали участие в разборе завалов после землетрясения в Сирии и Турции, отработали профессионально. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, специалисты провели героическую и результативную работу. Песков подчеркнул, что страна гордится ими.
«Они высоко держат флаг нашего МЧС, эта спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут», — сообщил представитель Кремля.
Разрушительное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. На помощь местным спасателям в Турцию и Сирию отправились сотрудники МЧС России.